Schmutzunempfindliche Verschiebemechanik

Anzeige

Sicheres und einfaches Bedienen sowie eine verschmutzungsunempfindliche Verschiebemechanik zeichnen die Strangkühlwanne IPS-SKW 600/900 von IPS aus. Polymerstränge kühlt sie gleichmäßig. Die horizontale Verschiebeeinrichtung ist in den Unterbau der Wanne integriert. Per Einhand-Bedienung ermöglicht sie einen schnellen, kontrollierten An- und Abfahrprozess. Die Verschiebung erfolgt per Hebel. Die Wannen werden in vielen Breiten und Längen prozessgerecht gefertigt. Die Varianten reichen von höhenverstellbaren Strangkühlwannen über solche mit integrierten Prozesswassersystemen bis hin zu Strangkühlwannen für den Pharmabereich. Sie sind mit einstellbaren Strangführungsrollen aus Edelstahl oder Kunststoff, Strangabrissüberwachung oder mit direkt angebundenen Strangabsaugungen ausgestattet.

28. Juli 2017