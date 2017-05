Schubladenvariante ergänzt Karussellsystem

Anzeige

Arno Werkzeuge zeigt auf der diesjährigen Moulding Expo in Stuttgart zum ersten Mal die automatisierte Bestandsführung von Werkzeugen.

Zusätzlich zum bisherigen Karussellsystem Store Manager Pro mit bis zu 2160 Lagerplätze auf 1,5 m² bietet Arno Werkzeuge (Halle 5, Stand A32) nun ein Schubladenmodell zur Werkzeugverwaltung an: den Store Manager Start. In diesem System können größere Artikel gelagert werden, die bisher keinen Platz in den Fächern des Karussellsystems gefunden haben. Wie bisher legt das Unternehmen Wert auf eine garantierte Einzelentnahme, um die Verfügbarkeit der Werkzeuge zu sichern. Als modulares System konzipiert, kann der Store Manager Start sowohl als Einzelsystem mit PC genutzt als auch mit weiteren Modulen wie etwa dem großen Karussellsystem ergänzt werden. Sowohl die Hardware (Fächergrößen und -anzahl) als auch die Software kommen aus einer Hand und können anwenderspezifisch konfiguriert werden. Schnittstellen zu ERP, Toolmanagement und zusätzlichen, bereits vorhanden Lagersystemen integrieren die Store Manager in die Systemlandschaft.

