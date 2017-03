Seminare vermitteln aktuelle Prozessstrategien

Anzeige

Der Präzisionswerkzeug-Spezialist Iscar zeigt mit seiner Seminarreihe aktuelle Entwicklungen und Trends rund um das Thema Zerspanung auf.

Immer komplexere Bauteile, die heute auf Drehmaschinen gefertigt werden, fordern den Einsatz unterschiedlicher Technologien. Iscar beleuchtet in seiner Seminarreihe neue Bearbeitungsverfahren und Werkzeugtechnik aus den Bereichen Fräsen, Drehen, Ein- und Abstechen, Stechdrehen und Bohren. Referenten bieten den Teilnehmern spannende Einblicke in Themen wie die Bearbeitung auf Mehrspindeldrehmaschinen.

Vorführungen im Tech-Center von Iscar zeigen in allen Seminaren, wie Strategien und Werkzeuge in der Praxis funktionieren. Erfahrene Spezialisten berichten über verschiedene Verfahren, wie sich die Fräsbearbeitung wirtschaftlicher gestalten lässt. Sie demonstrieren unter anderem anhand von Plan-, Eck-, Nuten- und Schlitzfräsprozessen Möglichkeiten, geeignete Strategien für die jeweilige Anwendung umzusetzen. In Fachvorträgen erfahren die Teilnehmer, wie sie große Bauteile bearbeiten und auf Drehmaschinen fräsen können.

Das Drehen mit seinen zahlreichen Facetten steht im Mittelpunkt eines Seminars, das neue Verfahren und Technologien aus dem Längs- und Plandrehen, Ein- und Abstechen sowie radialen und axialen Stechdrehen behandelt. Referenten bieten Einblicke in die Themen „Hartdrehen mit CBN“ und „Bearbeitung von schwer zerspanbaren Werkstückstoffen“. Teilnehmer können sich live von der Leistungsfähigkeit der Zerspanungswerkzeuge des Herstellers überzeugen.

Der Prozess rund um die Fertigung kubischer Bauteile ist Schwerpunkt eines Seminars zu den Themen Fräsen und Bohren. Experten berichten über neue Möglichkeiten beim Plan-, Eck-, Nuten- und Schlitzfräsen sowie bei der Bohrungsbearbeitung.

Das Seminarzentrum bietet Platz für 100 Teilnehmer sowie die Möglichkeit praktische Vorführungen live zu verfolgen.

