Sicher dynamisch Fräsen

Anzeige

Mit dem neuen MD133 Supreme bringt Walter erstmals eine speziell für die Anforderungen des dynamischen Fräsens entwickelte Fräser-Familie auf den Markt. Mit Durchmessern von 6 bis 12 mm (bei z = 5) und 16 bis 20 mm (bei z = 6) und Schneidenlängen von 3×D, 4×D sowie 5×D ist der Fräser ausgelegt für Parameter wie sie beim dynamischen Fräsen typisch sind: geringe Schnittbreite, hohe Schnitttiefe, große Schneidenlänge. Ein Spanteiler sorgt für kurze Späne auch bei großen Schneidenlängen. Zwei unterschiedliche Sorten differenzieren den Anwendungsbereich: WJ30RD für Stahl (Nebenanwendung: Gusseisen) und WJ30RA für nichtrostende Stähle (Nebenanwendung: ISO S, N). Als Problemlöser zeichnet sich der neue Fräser bei schwer zerspanbaren Materialien und labilen Bedingungen aus. Die größten Vorteile für den Kunden sieht Walter in der steigenden Prozesssicherheit, insbesondere bei mannloser Bearbeitung, sowie in der steigenden Produktivität durch höheres Zeitspanvolumen bei gleichzeitig sinkender Bearbeitungszeit. Das Werkzeug hat ein gleichmäßiges Verschleißverhalten. Die Temperatur wird weitestgehend über den Span abtransportiert, was zu einer verbesserten Werkzeugstandzeit führt. Seine speziellen Eigenschaften machen den MD133 Supreme nicht nur für Serienfertiger interessant, sondern auch für Anwender mit kleineren Stückzahlen und wechselnden Aufgabenstellungen.

12. Mai 2017