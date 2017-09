Stabiler Lichtbogen und minimale Spritzer

Anzeige

Der Rebel von Esab Welding & Cutting (Halle 10, Stand F04) besitzt eine sMIG-Funktion („Smart MIG“), mit der Anwender bei stabilem Lichtbogen und minimalen Spritzern durch einfaches Einstellen der Materialstärke und des Drahtdurchmessers mit dem Schweißen beginnen können. Diese Technologie ermöglicht es Schweißeranfängern, mit wenig Übung gute Ergebnisse zu erzielen, und erfahrenen Schweißern, die Rüstzeiten zu verkürzen und Schweißarbeiten schneller fertigzustellen.

Die Renegade-Inverter bieten eine hohe Leistung in einem kompakten Format: Sie wiegen 15 kg, messen 320 x 200 x 460 mm, und der maximale Schweißstrom beträgt 300 A bei 40 % Einschaltdauer. Für eine besonders hohe Schneidleistung am Einsatzort und in der Werkstatt eignet sich der manuelle Plasmaschneider Cutmaster 60i mit einem Gewicht von 16,8 kg und 60 A Schneidstrom bei 50 % Einschaltdauer.

18. September 2017