Türkische Maschinenbauer streben höhere Wertschöpfung an

Auf der EMO zeigen über 45 türkische Unternehmen Produkte aus dem gesamten Bereich der Metallbearbeitungstechnik. Vertreten werden sie außerdem von der Exportunion Turkish Machinery.

Die türkische Maschinenbauindustrie hat in den letzten zehn Jahren ihren Export um das Zweieinhalbfache gesteigert. Trotzdem ist man sich in der Türkei darüber bewusst, dass gerade jetzt die Anforderungen höher und anspruchsvoller denn je sind. Ziele der Branche sind ein Steigern der Exporte, die Diversifizierung von Produktgruppen in den Unterbranchen sowie eine Erhöhung der Wertschöpfung bei Produktion und Export. Höhere Investitionen in Technologien, neue Partnerschaften und hochqualifiziertes Personal stehen ebenfalls auf der Agenda, ebenso die Steigerung des Anteils an Hochtechnologieprodukten.

Als Exportunion vertritt Turkish Machinery (Halle 16, Stand A01) derzeit über 8000 türkische Mitgliedsunternehmen im Sektor Maschinenbau. Vor Ort informieren unter anderem die Vorstandsmitglieder Sevda Kayhan Yilmaz (Deutschlandverantwortliche) und Herr Agrikli sowie Ahmet Yilmaz (Leiter Deutschlandrepräsentanz) über die Struktur in der Türkei sowie über Investitions- und Kooperationsmöglichkeiten.

11. September 2017