Vollautomatisch induktionsschrumpfen

Die soliden und komfortablen Induktionsschrumpfgeräte von Pokolm wurden um die vollautomatische Station TSI11000WKS ergänzt. In dem neuen Standgerät verfahren Spule und Aufnahme dank eines pneumatischen Antriebs selbstständig. Der 50 l große Kühlmitteltank sorgt für schnelles Abkühlen von Aufnahme und Medium. Die Aufnahme wird nach dem Abkühlen zusätzlich zwecks Trocknung mit Druckluft abgeblasen. Zu dem intuitiven Bedienkonzept mit bereits hinterlegten Parametern für Schrumpfaufnahmen des Herstellers gehört jetzt auch ein Farbdisplay, das eine einfache und sprachenunabhängige Steuerung des Gerätes über die Auswahl von Piktogrammen erlaubt. In der Komfortstation sind auch eigene Schrumpfprogramme hinterlegbar, und selbst der Datenaustausch via PC soll mittels optionalem Zubehör-Kit möglich sein.

17. August 2017