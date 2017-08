Geschweißte Wabenbleche

Anzeige

Strukturierte Wabenbleche haben ein hohes Leichtbaupotenzial, gleichzeitig bieten sie Vorteile bei Komponenten wie Wärmetauschern oder Thermobehältern. So ergibt sich gegenüber ebenen Blechen eine dreifach größere Steifigkeit. Werden zwei Bleche aufeinandergelegt und verschweißt, so entstehen Bauelemente mit Hohlräumen und sogar 12-facher Steifigkeit. Ohne effizientes Rollennaht-Schweißen wird es kaum gehen. Um Lösungen zu erarbeiten, haben sich die BTU Cottbus und das Technologie-Institut für Metall & Engineering (Time) in Wissen zusammengetan. Ergebnis ist eine Elektrodentechnologie, die nun Wabenblech-Konstruktionen wirtschaftlich verfügbar macht.

15. August 2017