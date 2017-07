Hohe Empfindlichkeit bis ans Messbereichsende

Anzeige

Die magneto-induktiven Sensoren der Reihe Mainsensor von Micro-Epsilon vereinen die Vorteile von induktiven Sensoren und Magnetsensoren. Hierbei misst der Sensor mit hoher Dynamik den Abstand zu einem Magneten, der am Messobjekt befestigt wird. Die Bewegung des Magneten bewirkt eine Veränderung des magnetischen Flusses im Sensorelement, die durch die Sensorspule erfasst wird. Es ergibt sich ein linearer Zusammenhang zwischen Abstand und Ausgangssignal. Magneto-induktive Sensoren bringen gegenüber induktiven Sensoren den Vorteil einer gleichbleibend hohen Empfindlichkeit ein, die auch am Messbereichsende und im bündigen Einbau in nicht ferromagnetische Materialien erhalten bleibt. Zudem dienen sie als Ersatz für Schalter und Näherungssensoren.

29. Juli 2017