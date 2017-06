Hohe Klemmkräfte bei kleinen Drehmomenten

Anzeige

Für Anwendungen, die große Haltedrehmomente bei kleinem Anzugsdrehmoment und häufigen Justierungen verlangen, bietet Ganter die Kugelgelenke GN 784. Sie bieten größere Schwenkbereiche 360° um die Hochachse und damit ±90° in der von der Kugelnut vorgegebenen Position sowie ±30° Neigungswinkel in jeder Stellung. Die Fixierung ist einfach: Eine Schraube mit Kegelspitze, die per verstellbarem Klemmhebel oder Innensechskant angetrieben wird, bewegt das Gehäuse nach unten und presst die Kugel in das pfannenförmige Bodenelement. Durch den guten Wirkungsgrad der Klemm-Mechanik lassen sich mit kleinen Anzugsdrehmomenten sehr große Klemmkräfte realisieren. Zudem trägt die Kombination der Werkstoffoberflächen (Aluminium blank – eloxiert) zu einer hohen Reibung bei.

