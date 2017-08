Kapazitäten entladen in überschaubarer Zeit

Anzeige

Die zuschaltbare überlastsichere Widerstandseinheit von Michael Koch entlädt Kapazitäten in überschaubarer Zeit auf ein sicheres Spannungsniveau. Die SDU-200 nimmt mit einer Entladeleistung von rund 1400 W eine Energiemenge von circa 200 kWs auf. Dabei erreicht die maximale Gehäusetemperatur bei einer 20 °C-Umgebung nur rund 55 °C. Die Widerstandseinheit eigne sich somit zur direkten Integration in jeden Verbund von Kapazitäten, etwa in große Gleichstromzwischenkreise. Sie wird mit einem passenden Gleichstrom-Schalter ausgeliefert, an den eine zweite SDU angeschlossen werden kann – falls mehr Energieaufnahme oder kürzere Entladezeiten gefordert sind. Für eine ebenfalls schaltbare Notendladung ist ein weiterer überlastgeschützter Widerstand eingebaut.

