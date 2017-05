Kleinster Lautsprecher der Welt

Anzeige

Halbleitertechnik | Das Grazer Startup USound hat mit Fraunhofer-Instituten nicht nur den weltweit kleinsten Lautsprecher entwickelt, sondern auch den ersten auf Mems-Basis. In dem Lautsprecher steckt Leiterplatten-Technologie und Systemintegrations-Know-how von AT&S, Leoben. Mems sind Silizium-Chips oder Substrate mit sehr kleinen Strukturbreiten, die mechanische und elektrische Funktionen beinhalten. Der Lautsprecher misst nur 5x7x2 mm3 und arbeitet im Frequenzbereich von 2 bis 15 kHz.

Die extrem geringen Abmessungen werden durch den Verzicht auf Spule und Magnet in Mems-Lautsprechern möglich. Während Mems-Komponenten bereits als Beschleunigungs- und Neigungssensoren oder Mikrophone breit zum Einsatz kommen (etwa in Smartphones), gab es bisher keinen Lautsprecher auf Mems-Basis, wie AT&S mitteilt. USound will den Mems-Lautsprecher 2018 auf den Markt bringen.

11. Mai 2017