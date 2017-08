Kontaktierung mit nur einem Klick

Anzeige

Das Crossboard von Wöhner ist eine einbaufertig konfektionierte Kontaktierungsplattform. Als dreiphasiges, modulares System ist es auf die Energieverteilung für kleine Amperagen bis 125 A abgestimmt.

Das Crossboard kann ohne weitere Montage sofort bestückt und werkzeuglos auf hohe oder flache DIN-Tragschienen aufgerastet werden. Die strukturierte Frontgestaltung mit 4,5-mm-Teilungsraster gewährleistet herstellerunabhängige Kompatibilität zu gängigen Schaltschrankkomponenten. Viele Elemente können ohne Adapter aufgerastet und in nur einem einzigen Arbeitsschritt befestigt und kontaktiert werden. Dadurch reduzieren sich Material-, Montage-, und Zeitaufwand, heißt es.

Die nach IEC 61439 berührungsgeschützte Ausführung mit Crosslink-Technik stellt sicher, dass sich einzelne Komponenten auch unter Spannung gefahrlos hinzufügen oder austauschen lassen. Ein Verpolungsschutz verhindert Kontaktierungsfehler. Dank seines modularen Systemaufbaus passt sich das Crossboard flexibel an die zentrale und dezentrale Energieverteilung an. Als zukunftssichere Lösung lässt es sich auch in Richtung der Mess- und Kommunikationstechnik erweitern. Das 160 mm hohe Grundsystem ist nach IEC und UL für den weltweiten Einsatz zertifiziert und in zwei Ausführungen mit 225 beziehungsweise 405 mm Länge erhältlich.

20. August 2017