Kurz metallisch versiegeln

Diamant Metallplastic aus Mönchengladbach bietet mit Dichtol 0210 ein 1K-Imprägniersystem an, um Haarrisse, Porositäten und Mikroporen kapillaraktiv zu versiegeln. Es wird direkt in Bohrungen oder Hinterschneidungen eingefüllt und lässt sich überlackieren. Die Einwirkzeit belaufe sich auf 5 bis 10 min, danach trocknet das Polymer in einigen Stunden aus.

Die Oberfläche sei aber schon nach 1 bis 2 min trocken, heißt es aus Mönchengladbach. Durch die Kapillaraktivität dringe Dichtol 0210 in alle Poren, verankere sich im Gussstück und schütze es dauerhaft bei Temperaturen zwischen -40 °C und +250 °C. Es lässt sich bei der Applikation pinseln, injizieren oder tauchen. Bleibt der Versiegler unverschmutzt, könne er sogar später wiederverwendet werden. Poren bis 0,1 mm Durchmesser werden mit hoher Druckdichtigkeit und ohne Vakuum verschlossen.

Zusätzlich bietet das System einen temporären Korrosionsschutz und kann somit zum Beispiel als Transportschutz gegen Flugrost oder Korrosion eingesetzt werden.

18. August 2017