Anzeige

Eine große Produktvielfalt bei Maschinenhebern bietet Jung (Z-Halle 4, Stand B40), um jeden Anwendungsfall abzudecken. So gibt es etwa das bewährte Kompaktmodell JH G plus mit integriertem Tank, mit zweiteiliger Sicherheitslasche, die in ihrem Sitz beweglich ist, sowie einer Gleitschuhführung für mehr Kraftübertragung beim Heben und Senken. Das gleiche Gerät ist erhältlich in der Version JH G-EX auch ohne Tankeinheit, zur Nutzung mit externer Pumpe. Diese Heber sind den Angaben zufolge besonders leicht und handlich. Damit eignen sie sich ideal für den Einsatz bei beengten Platzverhältnissen, da sie mit separater Pumpe bedient werden und auch quer zum Stemmen eingesetzt werden können. Eine ebenso große Auswahl bietet Jung bei den Fahrwerken: vom kleinen, leichten Fahrwerk der Serie K für 6 t Traglast mit nur 23 kg Eigengewicht im Set, bis zu 200 t Tragfähigkeit in der „Schwergewichtsklasse“. Für fast alle Eventualitäten gibt es eine entsprechende Fahrwerkskombination.

9. Februar 2017