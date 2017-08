LES-Serie von SMC stemmt hohe Nutzlasten

Anzeige

SMC Pneumatik hat neue Kompaktschlitten entwickelt. Die Serie LES ist für viele Anwendungen wie das Positionieren von Paletten auf Förderbändern oder das Pick-and-Place geeignet.

Die elektrischen Kompaktschlitten der Serie LES von SMC eignen sich aufgrund ihrer Eigenschaften für viele Anwendungen. Sie stehen in den drei Größen 8, 16 und 25 zur Verfügung. Gegenüber der Serie LESH wurde die Einbauhöhe um 12 % auf rund 40 mm verringert. Dadurch wird der Einbau in beengten Platzverhältnissen einfacher. Das Gewicht der Serie konnte um fast 30 % reduziert werden. Dabei haben die Ingenieure an den beweglichen Teilen gespart, so dass Beschleunigungswerte von bis zu 5000 mm/s² und Geschwindigkeiten von bis zu 400 mm/s erreicht werden können. In Verbindung mit der hohen Positions-Wiederholgenauigkeit von ± 0,05 mm profitieren Anwender somit von den reduzierten Zykluszeiten. Die maximale Schubkraft der Schlitten liegt bei 180 N.

Neben der Grundausführung mit rechts angeordnetem Motor bietet der Hersteller die Serie zusätzlich in symmetrischer Ausführung und mit axial angeordnetem Motor an. Damit lassen sich viele Einbausituationen lösen. Neben Positionieranwendungen wie dem Ausrichten, Schieben oder Pick-und-Place von Werkstücken eignen sich die Kompaktschlitten auch für Klemm- und Einpressvorgänge im Vorschubbetrieb.

