Allrounder fürs Coilhandling

Der Wendetisch mit dem pfiffigen Namen „Inverto“ ist seit der Markteinführung vor drei Jahren die angesagte Lösung beim Handling von großen Teilen. Jetzt hat der Hersteller Pfeifer sein Modell um nützliche Funktionen ergänzt.

Wenn Blechcoils, Spritzgussformen oder andere große Teile gedreht und gewendet werden müssen, dann setzen viele Anwender auf das Modell von Pfeifer. Der Wendetisch kann nach eigenen Angaben in praktisch jeder Umgebung zum Einsatz kommen und bietet hohe Sicherheitsstandards. Dank eines einfachen Baukastensystems kann der Hersteller schnelle Lieferzeiten garantieren. Jetzt wurde der robuste Alleskönner überarbeitet und um Zusatzfunktionen ergänzt, die den Werker bei seiner täglichen Arbeit unterstützen sollen.

Der Wendetisch lässt sich einfach beladen und entladen. Mit dem Modell können schwere Lasten bequem und sicher in vertikaler Richtung gedreht und gewendet werden. Dank einer 180-Grad-Dreheinheit funktioniert das Ganze auch in horizontaler Richtung. Mit passgenauen Auflagen und Aussparungen lassen sich Produkte aus nahezu allen Materialien und Formen handhaben. Auch an den innerbetrieblichen Transport hat der Hersteller gedacht, denn der Wendetisch lässt sich leicht mit einem Stapler bewegen. Zusätzlich zu den bisherigen Größen ist das Modell jetzt auch in einer kleineren Ausführung für Lasten bis 2 t erhältlich. Bei den größeren Varianten sind Belastungen bis maximal 30 t möglich.

Drei Jahre nach der Markteinführung hat der Hersteller das Modell mit neuen Funktionen und Techniken ausgestattet. Die Steuerung erfolgt jetzt über eine robuste und zuverlässige Funk-Fernbedienung. Mit einem sogenannten Positionsgeber lässt sich der gewünschte Kippwinkel über eine USB-Schnittstelle und der mitgelieferten Software bis maximal 90 Grad frei wählen und programmieren. Kurz vor der programmierten Endstellung wird der Wendetisch durch den Frequenzumrichter automatisch abgebremst und anschließend sanft gestoppt. Zusätzlich lässt sich auch die Geschwindigkeit des Wendevorgangs am Motor regulieren.

Außerdem haben die Spezialisten aus Memmingen einen Zähler integriert, der die Zahl der Wendevorgänge erfasst und dokumentiert. Diese Funktion unterstützt den Instandhalter bei seinen regelmäßigen Wartungs- und Prüfungsintervallen. Eine weitere Neuerung ist ein Kettenschutz, der als sicherheitstechnische Einrichtung das Eingreifen in den Antrieb verhindert. Gleichzeitig werden die Antriebsketten vor übermäßiger Verschmutzung geschützt. „Wir haben den Wendetisch nochmals deutlich verbessert“, betont Siegmund Erhard, Leiter des Geschäftsbereichs Hebetechnik bei Pfeifer. „Das Modell ist ein ganzes Stück flexibler geworden. Damit wollen wir die Messlatte für Wendetische im Markt ein Stück höher legen.“ Sollten die standardmäßig angebotenen Größen und Ausführungen des Modells einem Interessenten nicht genügen, dann ist das laut Erhard kein Problem: „Auf Wunsch fertigen wir auch Sondermodelle.“ (ub)

31. August 2017