Anzeige

Kommissionierwagen | Seine multifunktionalen Kommissionierwagen bietet Fetra (Halle 3, Stand D12) ab sofort im Baukastensystem an. So lässt sich die Ausstattung flexibel anpassen. Zu den acht Basismodellen in verschiedenen Höhen und Breiten kann der Anwender das Zubehör wählen, das am besten zu seinen Anforderungen passt. Vom Scanner- oder Flaschenhalter über das Anbringen einer Schreibtafel bis zur Montage von Trittstufen gibt es zahlreiche Möglichkeiten zur Aufrüstung oder Veränderung. Verfügen sie zusätzlich über Deichsel und Kupplung, können sie im Zug verfahren werden. So lassen sich Aufträge aller Art schnell und komfortabel abwickeln.

27. Februar 2017