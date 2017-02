Anzeige

Motor | Der G350 von Lenze (Halle 5, Stand C36) ist eine integrierte mechatronische Lösung aus Getriebe, Motor, Elektronik und Software. Der Antrieb verfügt über eine feste Getriebeübersetzung mit nur einer Übersetzungsstufe. Die Antriebsdrehzahl ist frei wählbar und wird über die komfortable Smartphone-App per NFC-Verbindung eingestellt. Das Paket spart Energie, ist kompakt und reduziert die Variantenvielfalt. Den Motor gibt es in drei Baugrößen mit Drehmomenten von 25, 50 und 75 Nm. Mit nur zwei Ausbaustufen Basic und Advanced (inklusive Bremse), also nur sechs Varianten, wird ein großer Lösungsraum der horizontalen Fördertechnik abgedeckt. Die Standardisierung erspart viel Aufwand.

27. Februar 2017