Modulares System mit zahlreichen Schnittstellen

Sally heißt die neue Kompaktklasse unter den fahrerlosen Transportsystemen (FTS) von DS Automotion. Sie ist modular aufgebaut: Das wendige und leichte Basisfahrzeug hat mechanische, elektrische und datentechnische Schnittstellen für die individuelle Anpassung an den Einsatzzweck mittels aufgabenspezifischer Aufbauten. Diese erschließen Einsatzmöglichkeiten weit über den Transport von Kleinladungsträgern (KLT) hinaus. Dank SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) ist es möglich, die Bahn anhand natürlicher Umgebungsmerkmale zu überprüfen. Das System kann in Regalaufbauten Kartons oder Kleinlagerschütten anliefern und in einem Regalkasten- oder Schubladenschrankaufbau Kleinteile bereithalten. Oder mittels Roboterarm an Bord das Be- und Entladen erleichtern.

16. Juli 2017