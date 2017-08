Nie wieder Stau an der Rampe

Anzeige

„Timeslot“ von Cargoclix ist ein internetbasiertes Zeitfenstermanagement, das flexibel anpassbar, intuitiv in der Bedienung und preiswert ist. Es macht darüber hinaus dank dynamischer Funktionen Logistikprozesse für Rampenbetreiber und Transporteure besser planbar. Die neue ETA-App zur dynamischen Ankunftszeitberechnung errechnet mit Hilfe von Tomtom HD Traffic der Lösung PTV Drive&Arrive die genaue Ankunftszeit des Fahrers an der Rampe und berücksichtigt dabei Verkehrsstörungen wie Sperrungen, Stauprognosen sowie Lenk- und Ruhezeiten. Verspätet sich ein LKW, wird der Rampenbetreiber automatisch informiert. Er kann so flexibel reagieren und Standzeiten vermeiden. Die App gibt es im App-Store oder im Playstore kostenfrei zum Download.

2. August 2017