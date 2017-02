Anzeige

Picking-System | Für kleine Packstücke bis 6 kg bietet Dematic (Halle 1, Stand H31) sein A.R.M. (Automatic Robotic Manipulator) Piece-Picking-System vor. Die Lösung ist in einem Multishuttle einsetzbar, verfügt über einen Roboterarm mit sechs Freiheitsgraden und eine 3D-Kamera. Innerhalb des Multishuttles ermöglicht die Neuentwicklung zahlreiche Einsatzmöglichkeiten, zum Beispiel die vollautomatisierte und fehlerlose Zusammenstellung von Sets. Das Flextruck A.R.M. Case-Picking-System bewegt sich dank intelligenter Navigation selbstständig im Raum. Sein Roboterarm verfügt über sechs Achsen und kann sich frei in alle Richtungen bewegen, auch wenn das FTS stillsteht (Zero Turn Radius).

27. Februar 2017