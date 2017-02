Anzeige

Robotik | Omron Adept Technologies (Halle 5, Stand B21) präsentiert eine Applikation mit zwei mobilen Lynx-Robotern, einer Fließband-Station und zwei Abholstationen, in der eine Logistikaufgabe real abgebildet wird. Die Kombination besteht aus mobilen Robotern, die in einer Steuerungsarchitektur mit Sicherheitskomponenten und mehreren Embedded PLCs betrieben wird. Die Roboter bieten autonomen Materialtransport in einer Vielzahl von Branchen. Dank intelligenter Steuerungen sowie einer integrierten Softwarearchitektur und Entwicklungsumgebung werden die Roboter gegenwärtigen und zukünftigen Anforderungen an einfache Prozessgestaltung, flexiblen Betrieb und planbare Wartung gerecht.

27. Februar 2017