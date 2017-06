Zwölf Stellen für mehr Überblick

Anzeige

Die neuen Pick-by-Light-Module der kompakten Produktfamilie PTF-S von KBS Industrieelektronik eignen sich für den Einsatz in stark verdichteten Regalsystemen. Die neue Fachanzeige PTF-12M-1 mit zwölfstelligem alphanumerischem Display mit Dot-Matrix ist als Zonenanzeige oder für die Darstellung von Lauftexten gedacht. Die ovale Blickfangleuchte „Dual LED“ ist deutlich größer als ihr runder Vorgänger. Sie ist mittig geteilt und kann dadurch entweder in einer einzigen der sieben verfügbaren Farben leuchten, oder in zwei Farben gleichzeitig. Mit der neuen Variante wird das Zuordnen abzulegender Waren noch deutlicher signalisiert. Auch das Kommissionieren mit zwei Kommissionierern in derselben Zone wird vereinfacht.

21. Juni 2017