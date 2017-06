Magnetkissen-Geschosse sollen Flugzeuge ersetzen

Anzeige

Macht Raumfahrtpionier Elon Musk mit magnetisch angetriebenen Transportkapseln die Luftfahrt überflüssig? Näheres geben die Entwickler am 20. Juni auf einem Workshop der Messe Cwieme in Berlin preis.

Die Idee, neue Massenverkehrsmittel mit hoher Geschwindigkeit zu schaffen, ist ein Thema für Wissenschaftler auf der ganzen Welt. Angespornt durch den an Technik und Ingenieurskunst interessierten Unternehmer Elon Musk, hat ein regelrechter Wettbewerb bezüglich des Entwurfs von Kapseln, die Passagiere und Güter bei Höchstgeschwindigkeit transportieren können, begonnen. Musk – Gründer und Mitbegründer diverser innovativer Unternehmen wie Tesla (Premium-Elektroautos), SolarCity (solare Energieversorgung) und PayPal (Online-Bezahlportal) – hat mit SpaceX, einem seiner Unternehmen, das Hyperloop-Projekt ins Leben gerufen.

SpaceX wurde ursprünglich nur gegründet, um die Produktion und den Transport im Bereich Raumfahrt zu untersuchen, und verfolgte das alleinige Ziel, die Kolonisation anderer Planeten zu ermöglichen. Musk erkannte jedoch, dass er die Expertise der Luftfahrtingenieure nutzen kann, um den Bodentransport zu revolutionieren. So entstand schließlich Hyperloop.

Das Hyperloop-Konzept sieht vor, das Kapseln bei sehr hoher Geschwindigkeit in einer Röhre befördert werden, um eine Alternative zum Flugzeug, dem Schienenverkehr und dem Auto zu bieten. Das Transportsystem soll sicher, angenehm und umweltfreundlich sein. Deshalb soll keine Energie verwendet werden, die aus fossilen Brennstoffen gewonnen wird. Weltweit gibt es mehrere Niederlassungen von Hyperloop und im Jahr 2015 startete Musk einen Wettbewerb, um die besten internationalen Studentengruppen dazu anzuregen, die Grenzen der Wissenschaft zu überwinden und ihre Ideen zur Funktionsweise der Kapseln zu entwickeln.

Entwickler hatten „unglaubliche“ Designfreiheit

Zwei Spitzen-Universitäten – das Massachusetts Institute of Technology (MIT in den USA) und die Technische Universität Delft in den Niederlanden – haben an der ersten Phase eines Wettbewerbs im Januar teilgenommen und ihren Kapsel-Prototypen auf einer Hyperloop-Teststrecke in Kalifornien enthüllt. Die Teams mussten in einem Tunnel mit einer Länge von rund 1,6 km und einer Breite von etwa 1,80 m beweisen, dass ihre Kapseln sicher auf eine Geschwindigkeit von bis zu 400 km/h beschleunigen und unfallfrei anhalten können. Beide Teams verwendeten die Magnetschwebetechnik als Antriebsmethode.

Max Opgenoord, ein Doktorand im Forschungsbereich transonische Aeroelastik (Wechselwirkung zwischen Aerodynamik und Strukturdynamik von Flugzeugen) war Projektleiter des Hyperloop-Teams der MIT. „Es war eine aufregende Fahrt“, sagt er. Zu Beginn des Wettbewerbs wusste niemand, wie eine Hyperloop-Kapsel aussehen soll. „Deshalb hatten wir eine unglaubliche Freiheit bezüglich des Designs. Und nun, fast zwei Jahre später, haben wir gezeigt, dass eine Hyperloop-Kapsel gebaut werden kann. Die Schwebetechnik war eindeutig die größte Herausforderung dieses Projekts, weil es so viele Optionen gab.“

Eine Neuerung wie ihrerzeit die der Boeing 747

Eine Bedingung des Wettbewerbs war es, dass Teilnehmer aus verschiedenen Studienbereichen – wie Ingenieurwesen, Technik, Produktion und Betriebsführung – zusammenarbeiten sollten. Musk hatte nämlich erkannt, dass ein praktischer globaler Ansatz erforderlich sein würde, damit aus ein paar innovativen Ideen ein realistischer Vorschlag für ein sehr schnelles, anpassbares Massenverkehrsmittel mit niedrigem CO2-Ausstoß werden könnte.

Edouard Schneiders, ein Student im Gebiet der Angewandten Physik, war ein Mitglied des Forschungsteams der TU Delft, die ebenfalls einen Wettbewerbsbeitrag leistete. „Es war sehr interessant, an diesem Wettbewerb teilzunehmen – die Stimmung war regelrecht euphorisch“, erklärt er. Hyperloop sei „extrem schnell“ und „extrem leistungsstark“. Das Projekt werde wichtige soziale und wirtschaftliche Folgen haben und daneben die Emissionen deutlich reduzieren, prophezeit er. „Seit der Erscheinung der Boeing 747 und der Erfindung von Magnetschwebebahnen im Jahr 1970 gab es im Transportwesen keine bedeutenden Veränderungen mehr. Das Transportwesen muss sich jedoch weiterentwickeln und nach neuen Lösungen wie Hyperloop suchen, um tatsächlich etwas zu bewirken.“

Experten von SpaceX und Tesla bewerteten gemeinsam mit Universitätsprofessoren die Wettbewerbsbeiträge. Das Team der TU Delft konnte den Gesamtsieg holen, während das Hyperloop-Team des MIT eine Auszeichnung für Sicherheit und Zuverlässigkeit erhielt.

Mehr dazu auf der Cwieme Berlin

Opgenoord und Schneiders werden auf der Cwieme Berlin einen Workshop leiten und über ihre bahnbrechenden Entwürfe für den Hyperloop-Wettbewerb von SpaceX und die Zukunft des Transportwesens sprechen. Beide freuen sich schon, auf der Messe weitere Neuheiten zu entdecken und von Experten zu hören, inwiefern die Technik eine positive Auswirkung auf die verschiedenen Industriezweige hat.

Die Cwieme Berlin ist eine Fachmesse für Spulenwicklung und die Herstellung von Elektromotoren und Transformatoren und wird mehr als 6500 Besucher aus der ganzen Welt begrüßen. Dank Seminar- und Workshop-Referenten aus verschiedenen Fachrichtungen wie Design-Engineering, Produktion, Forschung und Entwicklung, Beschaffung und Management können die Besucher mehr über die neuesten Trends in den Bereichen Elektronik, Elektromotoren, Transformatoren, Generatoren, Automobil und Energie erfahren.

Der Workshop von Max Opgenoord und Edouard Schneiders heißt „Next generation/future transportation“ und findet am Dienstag, dem 20. Juni von 11:45 bis 12:35 Uhr im Cwieme Workshop Hub statt.

„Wir haben dieses Jahr in Berlin eine interessante Auswahl an Inhalten“, erklärt Chloe Theobald, die Global Content Managerin der Cwieme. „Mit Gästen von zwei äußerst renommierten Universitäten wie Max und Edouard ist es toll zu sehen, dass Technik genutzt wird, um wirklich aufregende Projekte voranzutreiben, die neue innovative Transportmethoden entstehen lassen und letztlich der gesamten Gesellschaft zugute kommen.“ (os)

Cwieme Berlin – internationale Veranstaltung der Messe Berlin für Spulenwickeltechnik, Isolierung und elektrische Fertigungstechnik vom 20. bis 22. Juni 2017. www.coilwindingexpo.com/berlin

14. Juni 2017