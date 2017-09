Matte und glänzende Lacke zuverlässig prüfen

Anzeige

Das robotergestützte System Reflectcontrol Automotive von Micro-Epsilon auf Basis der Deflektometrie wird zur Defekterkennung auf glänzenden Oberflächen eingesetzt und erlaubt eine flexible Anpassung der Messabläufe an verschiedene Fahrzeug-Geometrien. Es wird in die Fertigungslinie integriert. Mit einer Auflösung im Zehntelmillimeter-Bereich können nahezu alle Lackfehler im Basis- und Decklack dreidimensional in Form und Lage auf der Karosserie-Oberfläche erfasst werden. Das Inspektionssystem Surfacecontrol Robotic der Unternehmenstochter INB Vision setzt auf 3D-Sensoren, um matte Oberflächen schnell und zuverlässig dreidimensional zu erfassen. Die Sensoren basieren auf dem Prinzip der Streifenlichtprojektion.

