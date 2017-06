Messtechnische Präzision im Sub-Nanometerbereich

Anzeige

Mit dem IDS3010 kommt ein neuer berührungslos arbeitender, interferometrischer Sensor zur hochpräzisen Messung von Positionen und Bewegungen auf den Markt. Die Innovation der Wittenstein-Tochter Attocube Systems soll dem Hochleistungs-Maschinenbau eine völlig neue Dimension an Präzision eröffnen: ein Milliardstel Millimeter Genauigkeit, ein Messwert pro Mikrosekunde, mehrkanalige Messung direkt auf das Objekt über Entfernungen von bis zu 30 m. Mit diesen Werten übertrifft der interferometrische Sensor laut Firmenangaben bisher übliche Glasmaßstäbe und verfügbare Sensortechnologien dieser Art in der Messgenauigkeit, der Schnelligkeit und der Industrietauglichkeit bei weitem. Der IDS3010 vereint die extrem hohe Präzision der Interferometrie mit integrationsfreundlichen Abmessungen. Darüber hinaus ist der Sensor kompatibel für unterschiedliche Feldbuswelten und dank integriertem Webserver auch bereit für den Einsatz in Industrie 4.0-Applikationen.

26. Juni 2017