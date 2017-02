Anzeige

In einem Baugruppen-Herz vereint Reiff Technische Produkte am Stand F27 in Halle 3 der Leipziger Fachmesse Intec über 20 Teile aus neun verschiedenen Produktgruppen.

Die im Baugruppen-Herz verbauten Teile repräsentieren das ganze Spektrum und die Vielfalt des Angebots des Anbieters. Das Modell symbolisiere die Leidenschaft, mit der das schwäbische Traditionsunternehmen den Markt mit neuen Ideen bereichere, heißt es. Überdies ziert das Baugruppen-Herz den neuen Gesamtkatalog von Reiff zum Thema „Am Pulsschlag der Produktion“.

Für Herzklopfen sorgen sollen auch die weiteren Exponate, wie die komplett angetriebenen Lineareinheiten, der Montagetisch für Instandhaltungsprodukte sowie die Neuheiten in Klebe-, Dichtungs-, und Antriebstechnik. Zudem widmen die Reutlinger jedem Messetag ein bestimmtes Schwerpunktthema. So steht der 7. März ganz im Zeichen von Kunststoffen und Elastomeren, am 8. März liegt der Fokus auf Schläuchen, Armaturen, Kleb- und Dichtstoffen. Am 9. März informieren Reiff-Spezialisten über Antriebs- und Dichtungstechnik und am 10. März geht es um Schwingungen in Werkzeugmaschinen. Spezialisten und Anwendungstechniker sind an diesen Tagen vor Ort und beraten und informieren gezielt über diese Produkte.

9. Februar 2017