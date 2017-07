Montage erfolgt direkt auf der Klappe

Anzeige

Belimo hat eine neue Generation von Drosselklappenantrieben entwickelt. Schwerpunkt der Serie liegt in der einfachen Installation, hohen Flexibilität sowie Langlebigkeit. Durch die verringerte Bauhöhe und das reduzierte Gewicht lässt er sich mühelos auf die Drosselklappe montieren. Mit der integrierten Near Field Communication (NFC) wird der Antrieb in Betrieb genommen, parametriert und gewartet. Zudem konnten Drehmomentbedarf und Leistungsverbrauch reduziert werden. So kann mit der neuen Drosselklappen-Antriebskombination bis zu 80 % Energie eingespart werden. Mit der flexiblen Positionsanzeige ist auch von weitem die Stellung der Drosselklappe sichtbar. Die smarte Heizung verhindert Kondensation innerhalb des Antriebs.

16. Juli 2017