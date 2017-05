Neue App zeigt Aktualität von Normen an

Anzeige

Normen-App | Normen müssen aktuell sein. Aber woher weiß man, ob sie das sind? Das teilt jetzt die neue App Norm2Go mit. Laut Beuth-Verlag zeigt sie in Sekundenschnelle an, ob eine DIN-Norm noch gültig ist. Für den Check scannt der Nutzer einfach den Barcode auf der Titelseite einer DIN-Norm ab. Die App prüft dann das Dokument und zeigt sofort an, ob die Norm noch aktuell oder bereits zurückgezogen ist.

Historische DIN-Normen werden in der Regel durch Folge-Dokumente ersetzt. Norm2Go zeigt auch die aktuelle Version an – mit der App kann man sie direkt im Beuth-Webshop erwerben. Norm2Go lässt sich kostenfrei bei Google Play (Android) oder App Store (iOS) herunterladen. Weitere Infos unter www.beuth.de/go/norm2go.

