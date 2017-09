Neue Bauform im Messegepäck

Anzeige

Zu den wichtigsten Bauteilen jeder Werkzeugmaschine gehören anwendungsoptimierte Präzisionslager. Mit seinem umfassenden Portfolio kann Rodriguez (Halle 6, Stand L20) nahezu alle Lageranforderungen für Werkzeugmaschinen erfüllen. Gut geeignet sind zum Beispiel die hochpräzisen Axial-Radial-Zylinderrollenlager der Unitec RTB-Serie, die es jetzt auch in einer neuen Bauform gibt. Sie sind die ideale Lösung für Drehtische und Schwenkköpfe in Werkzeugmaschinen. Mit ihren Eigenschaften erfüllen die Lager die hohen Anforderungen an Genauigkeit, Tragfähigkeit und Steifigkeit in der spanenden Bearbeitung.

11. September 2017