Photonik-Branche zeigt Trends und Entwicklungen

Anzeige

Die 23. Laser World of Photonics findet vom 26. bis 29. Juni statt. Zur Weltleitmesse für Komponenten, Systeme und Anwendungen der Photonik erwarten die Veranstalter mehr als 1250 Aussteller.

Sie gilt als eine Schlüsselbranche des 21. Jahrhunderts. Photonik ebnet moderner Kommunikation ebenso den Weg wie medizinischem Fortschritt. Sie lässt Maschinen fühlen und Roboter sehen. Sie erlaubt tiefe Einblicke in die Entstehung des Universums und liefert Biologen Live-Bilder aus lebenden Zellen. Photonik ist in allen Bereichen des Lebens ein Treiber des Fortschritts.

Vom 26. bis 29. Juni stellen auf der Laser World of Photonics mehr als 1250 Unternehmen aus aller Welt Ideen für die Zukunft der optischen Technologien vor. Sie belegen 55 000 m2 des Münchener Messegeländes.

Mit den Schwerpunkten Sensorik, Laser-Materialbearbeitung, Imaging und Additive Manufacturing greift die Messe dynamische Wachstumsfelder auf, in denen optische Technologien für mehr Produktivität und Prozesssicherheit sorgen. Das flexible, präzise steuerbare Werkzeug Licht ist zusammen mit Kamerasystemen, die selbst in Hochgeschwindigkeitsprozessen winzigste Fehler aufdecken und mit berührungsloser optischer Messtechnik die Basis für selbst korrigierende Produktionsprozesse der Industrie 4.0. Photonik ist auch hier der Enabler.

Laut Marktprognosen wird die Photonikbranche ihre globalen Umsätze im laufenden Jahrzehnt von 350 auf 615 Mrd. Euro steigern. Treiber sind der steigende Bedarf an Sensoren, Imaging-Systemen und hochpräzisen Laser-Systemen in vernetzten, automatisierten Produktionsprozessen. Auch die Entwicklung von autonom fahrenden Fahrzeugen und das steigende Sicherheitsniveau im Verkehr setzten den massenhaften Einsatz von Umfeldsensoren voraus.

Gleich neben dem Ausstellungsbereich treffen sich Forscher und industrielle Praktiker im ICM zum fachlichen Austausch auf dem World of Photonics Congress, einem der größten Fachkongresse in der Photonikwelt. Teil des Rahmenprogramms ist auch der 13. International Laser Marketplace. Das Seminar über Märkte und Trends der Materialbearbeitung mit Lasern findet am Mittwoch, den 28. Juni, von 12:45 bis 17:00 Uhr im Konferenzraum des Pressezentrums West statt. (mw)

Messe Laser kompakt

Die Laser World of Photonics, Weltleitmesse für Komponenten, Systeme und Anwendungen der Photonik, findet seit 1973 alle zwei Jahre in München statt.

Termin: 26. bis 29. Juni 2017

Öffnungszeiten: 9:00 bis 17:00 Uhr, am 29. Juni bis 16:00 Uhr

Ort: Messegelände München

Themen: Halle A2: Imaging

Halle A2: Sensorik, Mess- und Prüftechnik sowie Optische Messsysteme

Hallen A2/A3: Laser und Lasersysteme für die Fertigung

Halle B1: Optik und Fertigungstechniken für Optiken

Halle B2/B3: Laser und Optoelektronik

Halle B2: Biophotonik und Medizintechnik

Halle B3: Optische Information und Kommunikation

ICM/Halle B0: World of Photonics Congress

Weitere Infos: www.world-of-photonics.com

19. Juni 2017