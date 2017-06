Präzise justiert mit hoher Haltekraft

Anzeige

Unter der Norm 782 bietet Ganter axial klemmbare Kugelgelenke an, die sich besonders für kleinere Bauräume eignen. Fixiert werden diese Gelenke per Rändelüberwurfmutter, wenn kleine Haltedrehmomente gefragt sind; höhere Haltemomente lassen sich per Anzug mittels Gabelschlüssel erreichen. Speziell für Anwendungen, die größere Haltedrehmomente bei gleichzeitig kleinem Anzugsdrehmoment und häufige Justierungen verlangen, gibt es jetzt die neue Kugelgelenkreihe GN 784. Die Neuheit bietet größere Schwenkbereiche 360° um die Hochachse und damit ±90° in der von der Kugelnut vorgegebenen Position sowie ±30° Neigungswinkel in jeder Stellung. Damit eignet sich das Gelenk ideal für die justierbare Montage von Kameras, Beleuchtungskörpern, Blasdüsen, Monitoren oder Scanner. Die Kugelgelenke GN 784 werden in vier Größen angeboten, jeweils wahlweise mit zwei Innen- oder einem Außengewinde zur kugelseitigen Anwendung hin. Kundenspezifische Anschlüsse lassen sich auch in relativ kleinen Stückzahlen wirtschaftlich darstellen.

