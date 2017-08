PTFE-Filter aller Art

Anzeige

Unter dem Namen Thomaflon bietet Reichelt Chemietechnik seine Filterelemente aus PTFE an – einem hydrophoben und inerten Kunststoff, für den es dank dieser Eigenschaften große Einsatzbereiche gibt. Die für Filtrations- oder Begasungsprozesse nötigen Hohlräume und Poren entstehen durch Sintern. Die von Reichelt gelieferten PTFE-Sinterelemente gibt es in unterschiedlichen Abmessungen und Porenweiten. Sie eignen sich für die Filtration hochaggressiver Medien bei Temperaturen zwischen -200 °C und +260 °C, sind autoklavierbar, chemisch sterilisierbar und physiologisch völlig unbedenklich, wie es heißt. Weder Wasser noch Elektrolyte könnten in die Poren der Systeme eindringen, sodass sie beim Filtrieren schwebstoffbelasteten Wassers nicht verschmutzen. Selbst nach der Filtration klebriger Medien sei eine Reinigung leicht möglich.

20. August 2017