Roboter korrigieren ihren Weg selbst

Seinen sechsachsigen Kraft-Momenten-Sensor HEX-70-XE bietet Optoforce künftig auch im deutschen Sprachraum an. Der Sensor bietet neue Perspektiven in der industriellen Automatisierung komplexer Arbeitsabläufe.

Mit den Sensoren von Optoforce ausgestattete Roboter spüren, ob sie ein Objekt am richtigen Ort platzieren oder nachjustieren müssen. Im Bedarfsfall korrigieren sie automatisch ihren Weg. So werden ganz neue Aufgabenbereiche automatisierbar. Gleichzeitig minimieren die Sensoren die Fehleranfälligkeit bestehender Anwendungen. Das beschleunigt den Produktionsprozess und spart Kosten.

Vor allem in der Feinmontage, Oberflächenbehandlung und Überwachung von Prozesskräften bieten die Sensoren Endnutzern einen Mehrwert. Die für unterschiedliche Anwendungen notwendige Software wird mitgeliefert. So lassen sich die Mittelpunktserkennung von Objekten, Polieranwendungen oder die exakte Wegaufzeichnung des Roboterarms innerhalb weniger Minuten einrichten.

Die Hardware zeichnet sich durch ihre Robustheit und ihre hohe Auflösung von 0,1 N oder 0,001 Nm aus. Mit 200 g sind die Sensoren ein echtes Leichtgewicht. Kompatibel sind sie mit den Robotermodellen von Universal Robots und Kuka, in naher Zukunft auch mit den Modellen von ABB und Yaskawa. In den kommenden Monaten will der Hersteller sein Vertriebsnetzwerk ausbauen.

23. Juni 2017