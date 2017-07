Anzeige

Die elektrische Kartuschenpumpe ECP von SKF dient der Schmierung von Lagern und Linearführungen in kleinen Maschinen. Das kompakte Gerät verfügt über ein Druckbegrenzungsventil, so dass es in Monoflex-Einleitungs-Schmiersystemen eingesetzt werden kann. Mit ihren austauschbaren 380-ml-Kartuschen eignet sie sich sowohl für die Verwendung von Öl als auch von Fließfett. Die mit 24 V betriebene Pumpe lässt sich bequem von einer externen SPS steuern. Außerdem können zusätzliche Schmierzyklen manuell ausgelöst werden. Optional steht auch ein nachrüstbarer Füllstandsschalter zur Verfügung.

15. Juli 2017