Schön wie Papier und stabil wie Plastiktüten

Paptic ist einer von drei Preisträgern des Awards „Bio-Based Material of the Year 2017“. Bei dem gleichnamigen Material des finnischen Unternehmens handelt es sich um einen recycelbaren und zu 60 bis 85 % biobasierten Werkstoff, der das Ziel verfolgt, Papier und Plastik als Verpackungsmaterialien zu ersetzen. Paptic verwendet Holzfasern zur Herstellung eines Biokunststoff-Verbundpapiers, das die Vorteile von Papier, Kunststoff und Textilien vereinigen soll und sich im existierenden Papier-Recycling verarbeiten lässt. Die erste Paptic-Anwendung sind Tragetaschen und wurden 2016 am Markt eingeführt. Ihre Eigenschaften sollen sich mit denen der bekannten Plastiktüten vergleichen lassen – der Werkstoff lässt sich beispielsweise um bis zu 20 % dehnen und weise dieselbe Festigkeit auf. Die patentierte Fertigung basiert auf einer Schaumform-Technik, die den Angaben zufolge 30 % weniger Energie benötigt und die Herstellung von bis zu 50 % leichteren Produkten ermöglicht als in der traditionellen Papierherstellung.

15. August 2017