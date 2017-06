Schott setzt auf standortübergreifende Zutrittskontrolle

Anzeige

Beim Technologiekonzern Schott arbeiten viele Angestellte an verschiedenen Standorten. So entschied sich das Management für eine standortübergreifende Zutrittskontrolle.

Der Technologiekonzern Schott beschäftigt in Deutschland rund 5200 Menschen, von denen rund 2600 in Mainz arbeiten. Die restliche Belegschaft verteilt sich auf die Standorte in Jena, Grünenplan, Müllheim, Landshut und Mitterteich. In Mainz werden unterschiedliche Produkte hergestellt. Hierzu gehören unter anderem Glaskeramik-Kochflächen für Herde, Faseroptik, LED-Komponenten und optische Spezialgläser.

Mit der Zeit wurde die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Standorten durch gemeinsame Projekte intensiver. Die Mitarbeiter hatten öfter auch in anderen Niederlassungen zu tun. Das Management entschied sich daher für eine standortübergreifende Zutrittskontrolle. „Jeder Standort hatte sein eigenes lokales Zutrittskontrollsystem“, erläutert Lutz Besseler, IT-Service Manager SAP/HR bei Schott. „Im Rahmen einer Gruppen-Harmonisierung wurden standortübergreifende, einheitliche Zutrittsregelungen mit einem zentralen System für alle Standorte nötig.“ Gefordert war ein System, das wegen des Schichtbetriebs im Bereich der Produktion rund um die Uhr verfügbar ist und eine verlässliche Sicherheit schon an der Außenhaut bietet – etwa durch einen Bildvergleich. Außerdem sollten verschiedene Zutrittskomponenten für die unterschiedlichen Anforderungen einsetzbar sein. Eine weitere Forderung war, dass Änderungen in den Berechtigungen sofort wirksam werden.

Schott begutachtete mehrere Systeme und entschied sich schließlich für das Zutrittsmanagementsystem „Kaba Exos“. Die Funktionalität der einzelnen Softwaremodule, zu denen die Personen-, Ausweis- und Besucherverwaltung gehören, entsprach den Anforderungen. „Uns überzeugte vor allem das Berechtigungsmanagement und die einfache Handhabung des Systems“, erklärt Besseler. So bietet das System übersichtliche und flexible Parametriermöglichkeiten bei den Zutrittsrechten. Außerdem konnte bereits in der Gruppe vorhandene Hardware von Kaba übernommen werden. Hinzu kam eine langjährige, gute Zusammenarbeit mit den Sicherheitsspezialisten aus dem Schwarzwald. „Wir kannten Kaba bereits als zuverlässigen Lieferanten im Bereich der Zeiterfassung“, versichert Lutz Besseler.

Das System wurde schrittweise eingeführt. Zunächst installierten die Techniker die Software in der Unternehmenszentrale in Mainz und sicherten danach die Außenhaut im Stammwerk Mainz durch Schranken und Drehkreuze mit Online-Lesern ab. Dann wurden die Produktionsstätten innerhalb des Werkes und schließlich die übrigen deutschen Standorte in mehreren Stufen abgesichert. Das komplette System wurde auf den zentralen Applikationsserver im Konzern-Rechenzentrum aufgeschaltet und die lokalen Einzelsysteme abgelöst.

Produktionsanlagen und Hochsicherheitsbereiche wie Wertstofflager und Patentabteilungen werden entweder online oder über Digitalkomponenten abgesichert. Die Techniker von Kaba installierten vorwiegend Online-Leser, sodass die Vergabe oder die Änderung von Zutrittsrechten jederzeit möglich ist. Digitalkomponenten kommen in Bereichen zum Einsatz, wo wenige Änderungen stattfinden oder eine Verkabelung nicht möglich ist. Das ist zum Beispiel bei Brandschutztüren der Fall. Auf diese Weise wurden bislang über 400 Durchgänge abgesichert und es ist geplant, weitere europäische Standorte in das Kaba System zu integrieren. Jeder Mitarbeiter erhielt auf seinem Firmenausweis ein zentrales Recht für alle Gebäudezugänge. Der Fachmann spricht in diesem Fall von einem globalen Profil für die Außenhaut. Hinzu kamen spezifische Rechte je nach Aufgabe für die Türen innerhalb des Gebäudes. Außerdem kann jeder mit seinem Legic-Ausweis auch in der Kantine bezahlen. Schließlich werden über das System auch Besucher und externe Dienstleister verwaltet.

Am Standort Jena mit über 20 Gebäuden sind zusätzlich rund 150 Türschließer der TS-Serie an Flurtüren und Türen, die Brandabschnitte trennen, montiert. Für den vorbeugenden Brandschutz wurden Türschließer der Serie ITS 96 eingesetzt, die sich über die Brandmeldeanlage ansteuern lassen und im Brandfall sicher geschlossen werden. Das modulare Türschließersystem TS 93 ist mit der sogenannten Easy-Open-Technologie ausgestattet, die einen hohen Begehkomfort bei voll kontrolliertem Schließen ermöglicht. Zusätzlichen Komfort bietet die serienmäßige Schließverzögerung.

Die herzförmige Nockenscheibe sorgt für einen stark abnehmenden Öffnungswiderstand. So lassen sich die Türen nach eigenen Angaben mit 40 Prozent weniger Kraftaufwand mühelos öffnen. Über hydraulische Funktionen können die Türschließer einfach an verschiedene Nutzungssituationen angepasst werden und eignen sich damit auch gut für den Einsatz an Flucht- und Brandschutztüren. Glasbeschläge der Serie Studio und Office sorgen an den Glastüren im Inneren der Gebäude für eine harmonische Symbiose aus Funktion und Design. Im Eingangsbereich zu Gebäude 3 wurde eine doppelflügelige Faltflügeltür montiert, die trotz einer geringen Bauöffnungsweite eine recht große Durchgangsweite und damit eine maximale Fluchtwegbreite bietet. Michael Schulze, zuständig für die Sicherheitstechnik bei Schott in Jena, ist mit den eingesetzten Produkten zufrieden: „Die Technik ist wartungsarm, leicht einzustellen und funktionieren seit Jahren einwandfrei.“ Auch der Betreuungsaufwand für das Gesamtsystem fällt gering aus. Das System läuft zuverlässig im Hintergrund ohne Eingriffe oder Fehlerkorrekturen.

Unterm Strich konnte Schott mit der neuen Technik seine Sicherheit deutlich erhöhen. „Wir sind mit dem Produkt, den eingesetzten Komponenten und auch der Zukunftssicherheit des Systems zufrieden“, freut sich Projektleiter Lutz Besseler. „Wir haben jetzt ein zentrales System, ein zentrales Reporting sowie ein einheitliches Release- und Wartungs-Management.“ Da die lokalen Systeme weggefallen sind, sparen die Mainzer Kosten für Hardware und Wartung. Und nicht zuletzt stehen die Mitarbeiter hinter der Lösung. (ub)

Der Herr der Kochfelder

Schott ist ein international führender Technologiekonzern auf den Gebieten Spezialglas und Glaskeramik. Das Unternehmen wurde vor 130 Jahren gegründet und bietet ein breites Portfolio an Produkten und intelligenten Lösungen an. Die Mainzer arbeiten mit vielen Branchen zusammen. Hierzu zählen die Hausgeräteindustrie, die Pharmazie, die Elektronik- und Optikindustrie sowie Automotive und Aviation. Die Produktpalette reicht von winzigen Bauteilen für die Elektronik bis hin zu großflächigen Brandschutzverglasungen, von Ampullen, Fläschchen und Spritzen für die Pharmazie bis hin zu Sichtscheiben für Kamine und Öfen. Mit Produktions- und Vertriebsstandorten in 35 Ländern ist der Konzern weltweit präsent. Rund 15 000 Mitarbeiter erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2015/2016 einen Umsatz von knapp 2 Mrd. Euro. Die Schott AG als Muttergesellschaft sitzt in Mainz und ist zu hundert Prozent im Besitz der Carl-Zeiss-Stiftung. Als Stiftungsunternehmen nimmt Schott eine besondere Verantwortung für Mitarbeiter, Gesellschaft und Umwelt wahr.

30. Juni 2017