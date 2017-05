Short-Motoren sind nur halb so lang

Anzeige

In den neuen Highdynamic Linearmotor-Achsen der Baureihe HA02 von Jung kommen extrem kompakte Motoren zum Einsatz: Diese Short-Motoren sind halb so lang wie leistungsähnliche Linearmotoren konventioneller Bauart. So haben die Achsen bei einem Hub von 160 mm eine Gesamtlänge von lediglich 290 mm. Eine vergleichbare Linearachse mit tubularem Servoantrieb in konventioneller Bauweise ist ungefähr doppelt so lang. Zudem besitzen die Short-Motoren keine abstehenden Stecker, sondern direkte Kabelgänge. Erhältlich ist die Baureihe mit Spitzenkräften von 122 N und Dauerkräften von 20 N. Die nächste Variante mit einer Spitzenkraft von 255 N und einer Dauerkraft von 35 N wird bereits realisiert.

14. Mai 2017