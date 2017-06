Sichere Übertragung im VPN-Tunnel

Anzeige

Die Controller PFC100 und PFC200 von Wago kodieren Daten nicht nur mittels SSL/TLS 1.2 in der Steuerung, sondern übertragen diese via VPN-Tunnel auch sicher in übergeordnete Systeme. Sie zeichnen sich durch ein plattformübergreifendes Realtime-Linux aus, das als Open-Source-Betriebssystem langzeitverfügbar, skalierbar und updatefähig ist sowie Tools wie Rsync unterstützt. Sie sind auch als Secure-Gateway einsetzbar. Die installierte Linux-Basis unterstützt nicht nur wesentliche Sicherheitsprotokolle, sondern sorgt auch dafür, dass diese dank der großen Linux-Community auch ständig weiterentwickelt werden. Es können außerdem verschiedene Schnittstellen und Feldbusse wie Canopen, Profibus DP, Devicenet und Modbus-TCP herstellerunabhängig bedient werden.

21. Juni 2017