SKF ruft Hochschulschrauber ins Trainingslager

Zur 12. Formula Student Germany auf dem Hockenheimring werden sich 115 Teams aus 24 Ländern in ihren selbstgebauten Boliden messen. Sponsor SKF hat „seinen“ Rennställen einen Vorbereitungslehrgang der besonderen Art spendiert.

Ab dem 8. August mutiert der Hockenheimring für sechs Tage zum „Mekka“ der internationalen Hochschulschrauber-Szene. Der Zuspruch für den internationalen Konstrukteurswettbewerb Formula Student Germany (FSG) ist enorm: In diesem Jahr bewarben sich insgesamt 249 Rennställe aus 37 Nationen um einen Startplatz in Hockenheim – neuer Rekord. 115 Teams aus 24 Ländern konnten sich die Teilnahme sichern.

„Das zeigt, welchen Stellenwert die hiesige Veranstaltung innerhalb dieses internationalen, über fünf Kontinente verteilten Wettbewerbs hat“, beurteilt Bastian Mattlener von SKF in Schweinfurt das Interesse der Nachwuchs-Konstrukteure. Durch die permanent wachsende Konkurrenz würden zwangsläufig auch die Anforderungen an jedes einzelne Team steigen. Deshalb unterstützte SKF die vom Unternehmen gesponserten Rennställe nicht nur mit Hardware, sondern auch mit Know-how, sagt Mattlener.

Aus diesem Grund hat das Unternehmen die Studenten aus elf „SKF Teams“ zwei Tage lang „gedrillt“ – beispielsweise in puncto Lagerauslegung und -montage oder auch Dichtungstechnik. Hinzu kam ein aufschlussreicher Besuch im so genannten „Musterbau“ des Schweinfurter Werks, wo auch höchstleistungsfähige Lösungen für die Formel 1 entstehen. Außerdem gaben SKF-Experten den Studenten handfeste Hilfestellungen zum Steuerrecht, zur Mediaplanung oder auch zur Präsentation von Geschäftsmodellen.

Der Grund für diese zusätzlichen Lehrinhalte ist, dass es bei der Formula Student nicht ausschließlich um Technik geht. „Vielmehr sollen die interdisziplinären Nachwuchs-Teams die Gründung eines ,Profi-Rennstalls‘ möglichst realitätsgetreu simulieren – und dabei spielen Aspekte wie Vermarktung und Finanzierung eines solchen Teams ebenfalls eine wichtige Rolle“, wie Bastian Mattlener als Organisator des „Pit Stop“-Lehrgangs von SKF erklärt.

Elf Rennställe im Bootcamp des Schweinfurter Sponsors

SKF ist schon seit 2011 einer der Hauptsponsoren der Formula Student Germany. In diesem Jahr fördert das Schweinfurter Unternehmen die Rennställe Elefant Racing Bayreuth, Fasttube Berlin, CAT-Racing Coburg, Fast Forest Deggendorf, Elbflorace Dresden, Rennstall Esslingen, E-gnition Hamburg, Hawks Racing Hamburg, HNN Racing Heilbronn, Team Starcraft Ilmenau und Technikum Mittweida Motorsport.

Fast Forest Deggendorf und E-gnition Hamburg werden in Hockenheim sogar in der neu geschaffenen Driverless-Kategorie (für autonomes Fahren) an den Start gehen. „Neben den klassischen Verbrennern und bereits etablierten Elektroautos sind die Studenten also auch in dieser Hinsicht ganz vorne mit dabei“, resümiert Bastian Mattlener. Und von der ein oder anderen hier geborenen Idee profitiere womöglich auch mal ein so traditionsreicher Technologiepionier wie SKF. (dk)

Formula Student Germany in Kürze Die Formula Student Germany (FSG) ist ein internationaler Konstruktionswettbewerb für Studenten, der sich an den Formula Student Wettbewerb der amerikanischen Society of Automotive Engineers (SAE) anlehnt. Aufgabe für die Teams aus aller Welt ist es, ein einsitziges Formel-Fahrzeug zu konstruieren und einen fahrfertigen Prototypen herzustellen.

Parallel zu der technischen Entwicklung müssen die Teams einen tragfähigen Businessplan und ein Vermarktungskonzept für eine Kleinserienfertigung des Fahrzeugs entwickeln.

Zielgruppe ist der nicht-professionelle Wochenendrennfahrer. Daher muss der Rennwagen nicht nur ein beherrschbares Handling sowie gute Beschleunigungs- und Bremswerte haben, sondern auch günstig in der Anschauung und im Unterhalt sein.

Wichtige Nebenaspekte des entwickelten Fahrzeuges sind Ästhetik, Ergonomie und die Verwendung von Serienbauteilen.

Bewertet werden die Fahrzeugkonzepte von Experten aus der Automobil-, Motorsport- und Zulieferindustrie. In verschiedenen statischen und dynamischen Disziplinen können die Teams wichtige Punkte sammeln, die letztlich über die Gesamtplatzierung entscheiden.

Den Sieg der Formula Student Germany erringt das Team mit dem besten Gesamtpaket aus Konstruktion, Finanzplanung, Verkaufsargumentation und Rennperformance. Mehr Infos unter www.formulastudent.de

11. Juli 2017