Stahlriesen in der Strahlanlage

In einem neuen Werk investierte der türkische Stahlbauer Gülermak in zwei Rollenbahnstrahlanlagen von Rösler für die Bearbeitung von Stahlblechen, Profilen und Trägern vor dem Schweißen. Anschließend werden die großen Konstruktionen automatisiert nachbehandelt.

Gülermak zählt zu den größten Stahlbauunternehmen der Türkei und produziert einerseits jede Art von mechanischen Komponenten wie Rotoren, Spiralgehäuse, Kopfdeckel, oder Brecher für den Hydro-Bereich. Zudem umfasst das Produktportfolio Stahlkonstruktionen für Hoch- und Parkhäuser, Brücken und Tunnel, Bau- und Kraftwerke sowie den Schiffs- und Schienenverkehrsmittelbau, die hohe Anforderungen zu erfüllen haben. Dabei leisten Strahlprozesse vor dem Schweißen beziehungsweise der Beschichtung der Stahlkonstruktionen einen wesentlichen Beitrag.

Als das Unternehmen drei Strahlanlagen für sein neues Werk in Izmir ausschrieb, entschied man sich für Lösungen von Rösler, obwohl es am Stammsitz in Ankara ausschließlich Anlagen anderer Hersteller einsetzt. Ausschlaggebend waren Konzeption, Ausführung, Leistungsfähigkeit sowie Wartungsfreundlichkeit und die daraus resultierende Effizienz der Anlagen aus Untermerzbach.

Verarbeitet werden monatlich rund 21 000 t Stahl. Um bei diesem hohen Aufkommen einen reibungslosen Workflow beim anschließenden Schweißen zu gewährleisten, erfolgt das Reinigungsstrahlen (Entrosten und Entzundern) der Bleche, Profile und Träger parallel auf zwei baugleichen Rollenbahnstrahlanlagen RRB 27/6 L. Sie sind für Werkstücke mit Maßen bis 16 000 x 2500 x 600 mm (L x B x H) ausgelegt und verfügen jeweils über sechs Strahlturbinen vom Typ Gamma 400 G.

Für das Nachstrahlen der Schweißnähte ist im Stammwerk Ankara eine Strahlanlage für maximal 3000 mm breite Konstruktionen im Einsatz. Bei breiteren Teilen muss manuell nachgestrahlt werden. Um bei der Größe der zu strahlenden Konstruktionen flexibler zu werden, investierte Gülermak daher am neuen Standort in den Konstruktionsstrahler RRBK 42/16 L. Die Anlage ermöglicht die Bearbeitung von bis zu 1600 mm hohen, 4000 mm breiten und 16 000 mm langen Stahlkonstruktionen. Dies ist einer der größten Konstruktionsstrahler, den Rösler bisher realisiert hat. Damit können praktisch alle Konstruktionen automatisiert gestrahlt werden, was nicht nur den Durchsatz deutlich erhöht, sondern auch für ein Plus an Prozesssicherheit sorgt.

Über die gesamte Länge liegt das maximale Teilegewicht bei 2 t pro laufendem Meter. Für kurze und schwerere Konstruktionen, die separat eingeschleust werden, wurde das Transportsystem im Bereich von 3 m vor bis 3 m nach der Strahlkammer auf 3 t ausgelegt.

Um bei allen Konstruktionen ein optimales Ergebnis sicherzustellen, ist die Anlage mit 14 Gamma 400 G-Strahlturbinen mit jeweils 15 kW Antriebsleistung ausgestattet.

Durch ihre hohe Strahlleistung bei geringem Energiebedarf, den Strahlmitteldurchsatz von 200 kg pro Turbine/min und die mittels Computersimulation berechnete und in Praxistests bestätigte Positionierung ist gewährleistet, dass auch bei Teilen mit schwieriger Geometrie, beispielsweise Hinterschneidungen, alle Bereiche weitestgehend schattenfrei in einem Durchgang gestrahlt werden. Die Anpassung an die jeweilige Werkstückgeometrie erfolgt manuell über die Durchlaufgeschwindigkeit. Das spezielle Y-Design der von Rösler entwickelten Hochleistungsturbinen ermöglicht, dass die geschmiedeten und gehärteten Wurfschaufeln von zwei Seiten genutzt werden können. Sie bieten daher im Vergleich zu herkömmlichen Turbinen eine mindestens doppelte Standzeit.

Neben den Turbinen trägt die serienmäßige Fertigung der Strahlkammer aus verschleißarmem Manganstahl mit zusätzlichen leicht auswechselbaren Schutzplatten aus dem widerstandsfähigen Werkstoff zur hohen Anlagenverfügbarkeit bei. Die effektive Strahlmittelaufbereitung ist ebenfalls auf den hohen Strahlmitteldurchsatz ausgelegt. Das Filtersystem wurde platzsparend auf der Anlage positioniert. Alle servicerelevanten Anlagenkomponenten sind bequem von außen beziehungsweise über eine Inspektionsbühne schnell und einfach zugänglich, was die Wartung vereinfacht.

Ronny Paasche, Leiter Vertrieb Strahltechnik Bereich Stahlbau & Stahlhandel, Rösler Oberflächentechnik, Untermerzbach

2. Juni 2017