Starker Halt durch Federkraft

Anzeige

Bremsen | Die Servomotorbremsen von Matrix International vereinen ein hohes Bremsmoment, nahezu vollständige Spielfreiheit und geringen Stromverbrauch in einem Produkt. Es eignet sich auch für die Nachrüstung vorhandener Maschinen. Die Federkraftbremsen bringen Federkräfte auf eine Reibscheibe auf, die an der Motorwelle befestigt ist. Im Betrieb wird die Bremse durch eine an eine Spule angelegte Gleichspannung gelüftet, während sie im spannungsfreien Zustand anspricht. Mithilfe der Finite-Element-Methode (FEM) werden der magnetische Kraftfluss innerhalb der Bremse optimiert, das Bremsmoment maximiert und die Leistungsaufnahme auf ein Mindestmaß reduziert.

9. Mai 2017