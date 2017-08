Volle Ausleuchtung bei kleineren Schränken

Anzeige

Nach den beiden Ausführungen mit 1200 und 900 lm hat Rittal zwei weitere LED-Leuchten entwickelt: eine mit 600 lm für den Großschrank TS 8, eine weitere mit 400 lm für Wandgehäuse.

Zur optimalen Ausleuchtung der Schaltschränke dient eine Optik aus transparentem Kunststoff, in den Fresnel-Linsen integriert sind. Diese fokussieren das Licht so, dass es den Schrank auch im unteren Bereich zielgerichtet erhellt. Der Vorteil laut Hersteller: Das Licht gelangt genau dahin, wo es benötigt wird – ohne in den Außenbereich zu streuen. Zudem sind alle Leuchten auf die Weitbereichsspannung (100 bis 240 V AC) ausgelegt und können weltweit genutzt werden. Damit bietet der Hersteller eine Leuchte für alle Märkte. Das spart Lagerkosten und reduziert die Komplexität bei der Produktauswahl.

Die Leuchten lassen sich an jede Einbausituation anpassen, das heißt, sowohl vertikal als auch horizontal in das Schrankprofil einbauen. Durch Einklipsen in das TS-8-Profil können die Leuchten montiert werden. Optional sind diese im Profil verschraubbar. Im AE Kompakt-Schaltschrank unterstützt der Einsatz eines Universalwinkels den schnellen Einbau. Passendes Zubehör wie Türpositionsschalter und Durchgangsverdrahtungen für Anreihkombinationen, sind ebenfalls für alle Systemleuchten LED lieferbar.

18. August 2017