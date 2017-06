Weitere Feldbussysteme für Ventilinseln

Anzeige

Die für IMI Norgren wichtigsten Ventilinseln haben Zuwachs erhalten: Die Baureihen VS und VM wurden jetzt um Profinet IRT und Ethernet/IP erweitert.

Ventilinseln der Baureihe VM sind in den Baubreiten 10 und 15 mm mit Einzelverdrahtung, Multipol- sowie Feldbus-Anschluss erhältlich und bieten Durchflussraten von 430 und 1000 l/min. Damit könne der Maschinenbau höchst flexibel vorgehen. Jetzt wurden die Anbindungsmöglichkeiten der Baureihe VM10 um Industrial Ethernet erweitert. Für die Ventilinseln dieser Baureihe ergeben sich somit laut IMI Precision Engineering über 15 Mio. Konfigurationsmöglichkeiten: mit 4 bis 16 einseitig oder doppelseitig betätigten Ventilscheiben, zahlreichen Handhilfsbetätigungen sowie Schlauchanschlussgrößen.

Theoretisch unbegrenzte Möglichkeiten bieten auch Ventilinseln der Baureihe VS, betont der Anbieter: Diese sind nun ebenfalls mit Profinet IRT und EtherNet/IP-Anbindung erhältlich. Durch das modulare Grundplattensystem lassen sich die Ventilinseln nachträglich problemlos erweitern und dank Plug-in-PCB-Technik in wenigen Sekunden installieren. Zur Montage zusätzlicher Module reichen zwei Schrauben. Wie es weiter heißt, erreichen die Baureihen VS und VM Datenaustauschzyklen von unter einer Millisekunde.

