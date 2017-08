Widersteht Hitze und Kälte

Anzeige

Das kompakte Einsteckmodul Escon Module 50/8 HE von Maxon Motor verfügt über 8 A Nennstrom und ist ausgelegt für bürstenbehaftete sowie bürstenlose DC-Motoren bis zu einer Spitzenleistung von 750 W. Seine Stärke liegt in seiner Widerstandskraft. So verrichtet der Kontroller seinen Dienst bei Umgebungstemperaturen zwischen –40 bis +92º C. Eine polymerische Beschichtung schützt die Elektronik vor unterschiedlichen Schadstoffen und Korrosion. Selbst Silikone oder Schmieröle bleiben nicht haften. Hinzu kommt eine hohe Vibration- und Schock. Das Modul ist in zwei Variationen erhältlich: mit oder ohne Kühlkörper.

20. August 2017