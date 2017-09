Clevere Mülltrennung

Anzeige

Recycling leicht gemacht. Der clevere Bin-e scannt Restmüll, Papier, Plastik und Glas über Sensoren und trennt den Müll automatisch in mehrere Kammern, wo er platzsparend komprimiert wird. Über künstliche Intelligenz lernt der smarte Abfalleimer zudem laufend neue Gegenstände kennen und kann sein Trennverhalten dadurch optimieren. Vor allem in Büros und an öffentlichen Plätzen könnten so Entsorgungskosten minimiert werden

Der Hersteller wirbt zudem damit, dass eine App über volle Container informiert. Auch erfasst Bin-e Daten zum Konsumverhalten, etwa welche Produkte und Marken zu welchem Zeitpunkt und in welcher Menge konsumiert werden. Das polnische Produkt soll ab Oktober erhältlich sein. An der Home-Version für Privathaushalte wird derzeit noch gearbeitet.

25. September 2017