Doppelt geschützt

Anzeige

Höher, schneller, weiter – echte Abenteurer sind immer auf der Suche nach neuen Extremen. Mit jeder Herausforderung steigen jedoch auch die Anforderungen an das Foto-Equipment. Die Tough TG-5 von Olympus soll diesen Anforderungen gerecht werden. Der robuste Allrounder ist mit einem 1:2.0-Objektiv mit einer Brennweite von 25 – 100 mm ausgestattet. Bildsensor und -prozessor liefern Videos in 4K und als Full-HD-High-Speed-Aufnahme mit 120 fps für die Wiedergabe in Slow Motion. Hinzu kommen laut Hersteller leicht zugängliche Bedienelemente und ein gegen Beschlag beschichtetes, doppeltes Schutzglas.

Ab Mitte Juni 2017 soll die Tough TG-5 in den Farben rot oder schwarz für 479 Euro erhältlich sein, so der Hersteller. Weitere Informationen zu der Digitalkamera hat Olympus auf seiner Website zusammengefasst.

29. Mai 2017