Ein Knopf für alle Geräte

Mit dem Pop Home Switch stellt Logitech eine komfortable Steuerung für Smart-Home-Geräte vor. Durch einen einfachen, doppelten oder langen Klick können mehrere Befehle an die Geräte übermittelt werden. Per Schalter ist es so beispielsweise möglich, Geräte ein- und auszuschalten, die Helligkeit anzupassen oder schnell auf die Lieblingsplaylisten des Audiosystems zuzugreifen.

Der Logitech Pop Home Switch ist mit zahlreichen Beleuchtungs- und Smart-Home-Lösungen kompatibel. Dazu gehören Lampen, Schließ- und Verdunklungssysteme von unterschiedlichen Herstellern wie beispielsweise LIFX, Phillips Hue, Lutron und Insteon. Zudem lassen sich die verschiedenen Steuersysteme über Einzelschalter kombinieren.

Das System kostet laut Hersteller rund 130 Euro. Weitere Informationen Pop Home Switch bietet Logitech auf seiner Website

26. Juni 2017