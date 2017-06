Glühbirne mit Köpfchen

Anzeige

Die LED-Lampe Element von Sengled ist nicht nur besonders energieeffizient sondern auch smart. So lässt sie sich sowohl klassisch per Lichtschalter als auch über eine Smartphone-App bedienen. Mit Hilfe der App lassen sich etwa verschiedene Lichtszenarien einstellen oder die Beleuchtung je nach Uhrzeit an die Außenbedingungen anpassen. Zudem erhält der Nutzer einen Überblick über seinen Energieverbrauch.

Element lässt sich einfach in eine herkömmliche E27-Lampenfassung eindrehen. Auch die Integration in bestehende Smart-Home-Netzwerke stellt laut Hersteller kein Problem dar. Sollte allerdings noch kein Netzwerk vorhanden sein, so bietet Sengled ein Starterset inklusive Hub an. Dieser kann an das heimische Netzwerk angeschlossen werden und dient als Gateway.

Die LED-Lampe Sengled Element ist ab rund 25 Euro pro Stück zu haben. Der Preis für ein Set – bestehend aus zwei Lampen und dem Hub – gibt es ab rund 90 Euro. Weiter Informationen bietet Sengled auf seiner Website

26. Juni 2017